Siv Jensen mener Arbeiderpartiet radikaliseres

– Jeg begriper rett og slett ikke hvorfor Jonas Gahr Støre og Ap vil kjøpe opp velfungerende barnehager og sykehjem. Det er galskap å ta inn hundrevis av millioner i eiendomsskatt og så bruke vanlige folks skattepenger til slikt, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Aftenposten.

Hun mener gode målinger for SV og Rødt har ført til en radikalisering av Arbeiderpartiet.

– På flere og flere målinger er Jonas avhengig av Rødt for å få flertall. Jeg tror de frykter velgerlekkasje, sier hun.

Hun beskylder Ap-leder Jonas Gahr Støre for å fare med usannheter. I et intervju med avisen forrige uke sa Støre at de private barnehageeierne fører «hundrevis av millioner kroner ut av landet».

Det er ikke sant, mener Frp-lederen.

– I 2017 ble det tatt ut 130 millioner samlet sett i utbytte i barnehagesektoren av et overskudd på 1,2 milliarder kroner. Det meste blir altså igjen i sektoren. Ergo går det ikke an å påstå at hundrevis av millioner kroner sendes ut av landet, sier Jensen.

Støre på sin side sier han ikke begriper at Siv Jensen, som hevder å være opptatt av skatt, kan være så lite opptatt av hva skattepengene brukes på.

– Det er for eksempel ikke lenge siden Aftenposten dokumenterte at eierne av et stort barnehagekonsern hadde tatt ut over 900 millioner kroner fra barnehagene og investert i andre prosjekter i inn- og utland, sier han.

