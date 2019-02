Naturvernorganisasjoner varsler hard kamp

NTB Innenriks

Det sier leder Silje Ask Lundberg, som varsler fortsatt kamp.

– Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og det kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område. Denne beslutningen viser til fulle at regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, sier Lundberg.

Det har tidligere vært gruvedrift ved Repparfjorden, med fjorddumping av gruveavfall, dog i mindre målestokk enn det som planlegges nå.

– Derfor vet vi mye om hva konsekvensene vil bli, understreker Naturvernforbundets leder.

Også Natur og Ungdom er sterkt kritisk og kaller regjeringens avgjørelse «helt hinsides».

– Alle miljøfaglige råd tilsier at dette vil være svært alvorlig for livet i Repparfjorden, men regjeringen bare kjører på. Dette er en miljøkatastrofe, sier nestleder Jørgen Næss Karlsen.

Vil lenke seg fast

Dersom gruvedriften blir en realitet, har mange varslet at de vil bryte loven for å stanse prosjektet.

Ifølge Naturvernforbundet har 2.500 personer skrevet under på en liste hvor de sier seg villige til å bryte loven, mens Natur og Ungdoms liste viser 2.900 underskrifter.

– Om de begynner å bygge gruva, vil vi lenke oss fast og stoppe det. Gruva og dumpingen i fjorden vil volde mye større skade enn det å bryte loven vil, sier Karlsen.

Han ber om at regjeringen vurderer driftskonsesjonen på nytt.

– Nøye avveining

Repparfjorden har status som nasjonal laksefjord. Gruveselskapene og norske myndigheter mener at deponeringen ikke fører til miljøskadelige utslipp.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

En rekke miljøorganisasjoner er skeptiske til dette.

Blant annet mener de påvirkningen fra flere av kjemikaliene i gruveslammet er for dårlig undersøkt, og at det fine steinstøvet i seg selv vil påvirke næringskjeden i fjordene.

(©NTB)