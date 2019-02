NHO: – En seier for jobbskaping i nord

NTB Innenriks

– NHO er veldig glad for at denne beslutningen nå er tatt, og at det nå er mulig å komme i gang med driften. Dette er en seier for jobbskaping i nord og også en seier for mineralnæringen som gir store muligheter i Norge, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til NTB.

– Mineralnæringen i Norge gir store ressurser, og det er viktig å skape arbeidsplasser her. Mye teknologi som verden trenger, forutsetter bruk av disse mineralene, understreker han.

En rekke partier og miljøorganisasjoner er kritiske til regjeringens beslutning, blant annet fordi driften innebærer lagring av gruveavfall på bunnen av Repparfjorden.

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen ikke skjønner at det er mye viktigere å ta vare på naturen vår enn at vi skaper arbeidsplasser i et par år, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Almlid sier prosjektet vil føre til arbeidsplasser både på kort og lang sikt. Konsesjonen er gitt for ti pluss fem år.

– I Norge har vi lange tradisjoner for at naturressurser skaper arbeidsplasser, og det går galt av sted hvis vi ikke bruker disse ressursene, sier Almlid.

Etterspørselen av mineraler er stor i det internasjonale markedet, ifølge NHO-direktøren. Mineralene brukes blant annet i en rekke nye teknologier som solceller, vindmøller, elbiler og batterier.

– I dette tilfellet er det snakk om kobber som vi blant annet trenger til elbiler, sier Almlid.

(©NTB)