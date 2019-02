NTB Innenriks

Øst politidistrikt opplyser at mannen, som er hjemmehørende på Romerike, ble pågrepet og satt i arresten onsdag kveld. Mannen vil bli avhørt i løpet av dagen.

Nittedal kommune mottok onsdag i 11-tiden to telefoner der budskapet var at det var plassert en bombe i rådhuset. Politiet vurderte da situasjonen slik at det ikke var behov for noen akutte tiltak utover å finne gjerningsmannen.

Både Nav og Nittedal kommune har kontorer i rådhuset.

