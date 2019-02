MDG over 10 prosent i Oslo – redder Raymond Johansens byråd

NTB Innenriks

MDG, Rødt og SV går fram og ville fått fire flere plasser i bystyret enn i dag. Det er like mange som Ap ligger an til å tape, viser Oslo-målingen Norstat har utført for Aftenposten og NRK i februar.

MDG måles over 10 prosent, men sikter høyere.

– Vi har vedtatt et mål på 15 prosent, men dette er svært bra, sier MDGs samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

På borgerlig side sikrer Høyre stillingen som byens største parti og kaprer en ny bystyreplass på bekostning av Venstre, som mister ett av de fire mandatene de har i dag.

– Det er med bekymring jeg ser at Høyre styrker seg i denne målingen. Det betyr at vi har en jobb å gjøre, sier ordfører Borgen (SV) til Aftenposten.

Mandatberegningen gir 31 mandater til dagens byråd og 28 til de borgerlige partiene, som er samme styrkeforhold som i dag. Dermed kan det ligge an til å bli valgthriller i hovedstaden 19. september.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) velger å fokusere på at det viktigste er rødgrønt flertall.

– Jeg er veldig fornøyd med at Oslo fortsatt vil ha et rødgrønt styre. Det er klart flertall for det styret, og Arbeiderpartiet er det største partiet i den koalisjonen. Denne målingen er ikke noe skrik om en politikkendring, sier Johansen til NRK.

Målingen gir denne oppslutningen for partiene som er representert i bystyret i Oslo i dag:

Høyre 33,6 (+1,8), Arbeiderpartiet 26,5 (-5,5), MDG 10,7 (+2,6), Sosialistisk Venstreparti 8 (+2,6), Rødt 7,4 (+2,4) Frp 5,9 (-0,1) Venstre 4,6 (-2,3) og KrF 2,2 (-0,2).

Målingen er foretatt av Norstat mellom 7. og 12. februar og er basert på 1.000 intervjuer. Feilmarginen er mellom 0,3 og 3,5 prosentpoeng og størst for de største partiene.

