Forsvareren i Valdres-saken: – Dommen er grei å leve med

NTB Innenriks

Eidsivating lagmannsrett har dømt den 47 år gamle kvinnen for grov mishandling av 13 år gamle Angelica Heggelund, men frifunnet henne for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand.

Kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, sier dommen er grei å leve videre med.

– Dommen er en radbrekking av både tiltalen og av dommen i førsteinstans. Dommen er meget grundig og er ganske langt unna det som har vært påtalemyndighetens standpunkt fra starten av, sier han til NTB.

– Selvfølgelig ville man ønsket en fullstendig frifinnelse, men med den konklusjonen som har kommet, så er det en helt grei dom, basert på en omfattende juridisk begrunnelse, sier Sandland videre.

I tingretten ble kvinnen dømt til tre års fengsel. Aktor Arne Ingvald Dymbe ba i ankesaken om tre års fengsel for moren, ett år mindre enn påstanden i tingretten. Ankesaken startet 15. januar i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Erstatning til far

Lagmannsretten legger vekt på at det var et symbiotisk forhold mellom mor og datter «som åpenbart har gjort det vanskelig for tiltalte å ta den styringa som en forelder må ta i en kritisk situasjon», ifølge NRK.

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk og hans meddommere har ikke funnet det bevist at kvinnen hensatte datteren i hjelpeløs tilstand, og de har dermed kommet fram til at hun frifinnes på den første av de tre punktene i tiltalen.

Retten mener imidlertid at moren har utsatt datteren for grov mishandling og idømmer henne derfor åtte måneders betinget fengselsstraff. I tillegg må kvinnen betale 125.000 kroner i oppreisning til 13-åringens far.

Satte juice i halsen

13 år gamle Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Moren forklarte seg i retten under ankesaken og fortalte at datteren hadde satt juice i halsen da hun skulle gjøre klar grønnsaker til middagen nyttårsaften.

– Hun fikk det ikke opp. Og så husker jeg ikke mer før jeg ringte, forklarte den tiltalte moren fra vitneboksen.

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, trakk i retten fram at sakkyndige anslår tidspunktet for jentas død til å være seks til tolv timer forut for helsepersonellets utrykning. Det har moren nektet for at kunne være tilfelle.

– Jeg vet at jeg ringte 113 med en eneste gang og bare ba om hjelp og veiledning, sa moren.