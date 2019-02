Flere Ap-trøndere støtter Giske-comeback

NTB Innenriks

Klassekampen har foretatt en rundspørring blant lokallagsledere eller ordførere i de elleve største byene og stettstedene i Trøndelag. De har fått svar fra ni av dem, pluss AUF.

Seks stykker vil at Giske skal nomineres til Stortinget på nytt om to år. Fem av dem som har svart, sier også at de savner Giske i partiledelsen. Fire mener det er for tidlig med et comeback, mens én er nøytral. Støtten er sterkest sør i fylket.

– Man må sette punktum en gang. Nå har til og med den sentrale partiledelsen gjort det. Da er det ikke noen hinder for at han kan gjøre en jobb framover, sier leder Hanne Moe Bjørnbet i Trondheim Ap. Hun støtter en renominasjon når den tid kommer, dersom Giske ønsker det selv.

Fagforeningsmann Roar Aas, som er en av partiets toppkandidater i trønderhovedstaden, sier Giske absolutt er en kandidat og har vært en god medspiller for fagbevegelsen.

Giske selv har i intervjuer avvist at han vil forsøke å komme inn i sentralstyret og sa til VG at «det er ikke aktuelt nå».

I fjor måtte den profilerte politikeren trekke seg fra nestledervervet etter flere varslingssaker om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

