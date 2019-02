«Sjitvær» i Nord-Norge skaper oversvømmelser og trafikkaos

NTB Innenriks

På flyplassen i Bodø meldes det om kaos som følge av store oversvømmelser på parkeringsplassen. Sølevann flyter på parkeringsplassen og Avisa Nordlands journalist på stedet melder om at mannskapet som forsøkte å stake opp avløpene, sto i vann til knærne.

Han opplyser om full storm og sier sølevannet går hvit i toppene.

Det verste været gjenstår imidlertid. Utover dagen ventes det perioder med liten og opp mot full storm langs kysten i Nordland. Meteorologisk institutt melder også om både sterke vindkast og snøskredfare, og de har sendt ut farevarsel om kraftige nedbørsmengder.

– Det er et ordentlig «sjitvær», må man vel kunne oppsummere med, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset til NRK.

Masse problemer i trafikken

Politiet i Nordland advarer om våt is på en rekke av veiene i fylket, og det har vært svært mange ulykker i trafikken som følge av dette.

E6 er stengt på begge sider av Saltfjellet. I Saltdal sør for Rognan sperrer to vogntog veien ved Nordnes. I tillegg har et vogntog sklidd ved Storvollen mellom Dunderland og Krokstranda og sperrer hele veibanen.

På riksvei 80 ved Kistrand ved Fauske ble en bil truffet av et mindre snøras, og her er det fare for flere ras.

Uværet rammer også fergetrafikken. Sambandene Jektvik-Kilboghamn, Vennesund-Holm og Igerøy-Holm er alle innstilt grunnet sterk vind.

I Mo i Rana er veiene i sentrum av byen oversvømt, noe som fører til redusert framkommelighet en rekke steder, ifølge Rana Blad.

Også uvær i Troms og Finnmark

I Troms blir det vind og nedbør hele dagen.

– Blir det så bløtt som det ser ut på våre prognoser, kan det bli en del problemer i trafikken. Det er mye snø som ligger mange steder, og der sluk og stikkrenner ikke er åpne kan det bli utfordrende. Jeg vil tippe at en del mindre veier kan bli ganske håpløse, sier meteorolog Rune Skoglund.

I Finnmark ble det torsdag morgen innført kolonnekjøring på flere veier i fylket på grunn av uvær. Vinden her er økende og det ventes også snøvær, skriver iFinnmark.

