Schibsted fløy høyt på stigende børs

NTB Innenriks

A- og B-aksjen til Schibsted skjøt i været umiddelbart etter at børsen åpnet for handel onsdag, og hadde lagt på seg henholdsvis 6,4 og 5,2 prosent da handelen stengte på ettermiddagen. Årsaken var en svært oppløftende resultatpresentasjon før børsstart, hvor mediekonsernet la fram lovende kvartals- og årstall.

Den kanskje største gladnyheten under presentasjonen var at VG nå tjener mer på digitale plattformer enn på papirproduktet. Nettvirksomheten passerte for første gang både en omsetning på 1 milliard kroner, av VGs totale omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Aller best gikk det med Grieg Seafood, som la på seg 8 prosent, mens Axactor og Asetek ble nummer 2 og 3 på vinnerlista med kursøkninger på 7,4 og 6,7 prosent. Mowi (+6,1) på femteplass var onsdagens mest omsatte aksje.

Det problemtyngede flyselskapet Norwegian ble dagens taper, etter et kursfall på 3,6 prosent. Norwegian-aksjen har svekket seg over 38 prosent bare siden nyttår.

Også på de toneangivende børsene i Europa var det positive tall onsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt la på seg 0,6 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris endte opp 0,9 og 0., 6 prosent.

Nordsjøoljen gikk for snaut 64 dollar fatet onsdag ettermiddag, 1,6 prosent mer enn ved midnatt.

(©NTB)