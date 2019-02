Historisk måling for Rødt

NTB Innenriks

Dersom denne målingen var valgresultatet, ville det gitt Rødt hele 14 representanter på Stortinget. Partibarometeret for februar er utført av Opinion på oppdrag av FriFagbevegelse, ANB og Dagsavisen.

– Rødt viser handlekraft og får gjennomslag, selv med bare én stortingsrepresentant. Med 14 representanter skal den politiske eliten passe seg, sier partileder Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.no.

Samtidig understreker Moxnes at målinger alene ikke vinner valg.

– Nå ruller vi ut tidenes grasrotmobilisering, for vi skal gi Erna Solberg beinhard motstand nedenfra når hun øker forskjellene i by og land. Vi skal fortsette med det vi gjør nå. Vi skal stå opp for vanlige folk. Jeg kan love at hvis noen vil ha støtte fra Rødt til å danne regjering, skal det bli slutt på at profitørene tar sine skattepenger ut av barnehager, eldreomsorg og barnevern. Da skal sugerørene i statskassa vekk, sier Moxnes.

Ikke bare Rødt vokser på den ferske målingen – Senterpartiet jekkes opp 1,3 prosentpoeng til en oppslutning på 13,9 prosent. Det ville gitt partiet 26 representanter på Stortinget – sju mer enn partiet har i dag. Dermed er partiet større enn Frp for andre måned på rad. Frp vokser imidlertid også, opp 0,9 prosentpoeng til 11,8 prosent.

Både Arbeiderpartiet og Høyre går litt tilbake, med henholdsvis 0,3 og 0,8 prosentpoeng til 28,2 og 22,1 prosent. SV går forsiktig fram med beskjedne 0,1 prosentpoeng til 8 prosent, mens Venstre så vidt krymper med 0,1 prosentpoeng til 2,3 prosent.

Det ferskeste regjeringsmedlemmet KrF har vært preget av intern strid og uro den siste tiden og går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 3,2 prosent. MDG går tilbake 0,9 prosentpoeng til 2,3 prosent.

Målingen er gjennomført mellom 5. og 11. februar. 942 personer er spurt om hva de ville stemt ved et stortingsvalg nå. Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,4 prosent.

