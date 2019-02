Kraftig prisøkning på strøm, men lavere inflasjon enn ventet

NTB Innenriks

Det er først og fremst de høye prisene på elektrisitet, inkludert nettleie som bidro til at konsumprisindeksen steg med 3,1 prosent det siste året, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge Bloomberg var det imidlertid på forhånd ventet en inflasjon på 3,3 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

I januar var prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, hele 30,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor, viser SSBs tall. Strømprisene økte med 3,7 prosent fra desember til januar, og bidro dermed til å dempe nedgangen i konsumprisindeksen på 0,5 prosent i januar.

– Januarsalg på spesielt klær, men også skotøy, bidro mest til nedgangen i konsumprisindeksen (KPI), og prisene på klær gikk ned 12,3 prosent fra desember til januar, sier rådgiver Kristian H. Myklatun i SSB.

Også prisene på møbler falt betydelig i årets første måned.

– Uvanlig svak prisvekst

Kjerneinflasjonen – konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JEA) – falt med 0,7 prosent den siste måneden. Fra januar i fjor til januar i år har den økt med 2,1 prosent, men også det lavere enn hva analytikerne hadde ventet. Kjerneinflasjonen er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank.

Ser man på tolvmånedersveksten var det et fall på 0,4 prosentpoeng fra desember 2018 til januar 2019. Nedgangen skyldes først og fremst svak prisstigning på mat og alkoholfrie drikkevarer. Prisene på disse varegruppene økte med 0,4 prosent, mot 2,6 prosent i samme periode året før. På ett år har prisstigningen for disse varene vært lave 1,2 prosent.

– Prisøkningen i januar 2019 var uvanlig svak. Det er vanlig at matprisene går noe opp i januar, men økningen i januar 2019 var lavere enn normalt, fastslår Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Hun peker på at matvareprisene svinger etter et fast mønster gjennom året, og at prisene som regel går ned i typiske tilbudsperioder som jul, påske og før skolestart, men at de justerer seg igjen etterpå. Størksen mener den svake prisveksten i januar skyldes hard konkurranse mellom kjedene og det hun kaller en dramatisk avgiftsøkning på sjokolade- og sukkervarer, samt på alkoholfrie drikkevarer.

Sukkeravgift

Fra januar 2018 økte avgiftsnivået på sjokolade og sukkervarer med 83 prosent, mens avgiften på alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent. I statsbudsjettet for 2019 ble avgiftsøkningen for sjokolade og sukkervarer reversert, mens den ble opprettholdt for brus og alkoholfrie drikkevarer.

Også i SSB er man klar på at avgiftene har mye å si for den svake prisutviklingen på mat- og alkoholfri drikke i januar.

– Dette må ses i sammenheng med endring i avgifter fra nyttår av, både i år og i fjor. I fjor var det en økning i sjokolade- og sukkervareavgiften samt i avgiften på alkoholfrie drikkevarer, mens det i år var en reduksjon i sjokolade- og sukkervareavgiften fra nyttår, sier Myklatun.

