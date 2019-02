NTB Innenriks

Forhøyelsen av budet kommer samme dag som fristen for å akseptere det forrige går ut. Fristen blir nå forlenget med én måned, til 11. mars klokka 17.30.

Det kommer fram i en pressemelding mandag morgen.

I slutten av januar ble det klart at det amerikanske Nasdaqs nordiske datterselskap, Nasdaq Nordics, meldte seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs. Selskapet kom med et bud på 152 kroner per aksje.

Euronext varsler en pressekonferanse om saken klokka 10 mandag formiddag.