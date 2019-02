Tre personer knivstukket i Oslo sentrum

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om knivstikkingen, som skjedde nær Brugata, søndag klokken 2.05.

– Den gikk ut på at en mann er stukket med kniv og ligger på bakken, mens en annen person er sett løpende fra stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

– Når nødetatene kommer fram, så ligger det en person der som er knivstukket i magen. Han blir raskt tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt rett til operasjonsbordet på Ullevål sykehus. Sykehuset bekrefter at han er stukket med kniv. Han er alvorlig skadd, men vi har ikke fått noen nærmere tilbakemelding om skadeomfanget eller tilstanden hans, forteller Pedersen.

Kort tid etter den opprinnelige meldingen, får politiet beskjed fra legevakten om at to personer har kommet inn dit med stikkskader.

– Begge to knyttes til hendelsen i Storgata, og det bekreftes at de har vært involvert i slagsmålet der. Vitner bekrefter at ytterligere en person løp fra stedet, og vi leter etter ham, sier Pedersen. En av mennene som kom til legevakten var så alvorlig skadd at han også ble kjørt til Ullevål. Alle de skadde er menn

– Jeg har bare fått personalia på to av dem foreløpig. De er begge menn i 20-årene og er godt kjent av politiet fra før, forteller operasjonslederen.

Pedersen sier politiet betegner knivstikkingen som alvorlig og at krimteknikere er kalt ut til stedet.

Det er ikke kjent hva som var foranledningen til slagsmålet og knivstikkingen.

