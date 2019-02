Togproblemer i Oslo – rammer Flytoget og NSB

NTB Innenriks

– Mannskap er ute for å feilsøke. De prøver å finne ut hvor feilen ligger. Inntil videre er det sperret for togtrafikk, fram til vi har funnet feilen. Vi jobber så fort vi kan med å få løst dette, sier medievakt Hilde Marie Braaten i Bane Nor til NTB.

Hun tør ikke gi noe anslag på hvor lang tid det vil ta å rette feilen.

Flytoget har helt eller delvis innstilt flere avganger på strekningen mellom Drammen og Oslo S, men går som normalt fra Oslo S til Gardermoen.

NSB opplyser at passasjerer må regne med forsinkelser og innstillinger.

– For linje L1, L2, L12, L13, L14, L21, L22 R10 og R11 er det busspendel mellom Oslo S og Lysaker. Øvrige regiontog erstattes med buss, opplyser NSB.

(©NTB)