All trafikk forbi stasjonen var i flere timer stanset søndag formiddag som følge av problemene. Like over klokka 11 var feilen fikset.

– Jordfeilen oppsto i en motor i en sporveksel og er nå reparert, skriver Bane Nor på Twitter.

Det varsles om at det fortsatt vil være innstillinger og forsinkelser en tid framover.

