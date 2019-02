Mange politiutrykninger på grunn av takras

NTB Innenriks

Brannvesen og politi måtte rykke ut en rekke steder på Østlandet lørdag på grunn av istapper og snø som raste ned og skapte problemer.

Sørøst politidistrikt fikk like før klokka 14 melding om at et isras fra et tak i Torggata i Skien hadde truffet en parkert bil. Bilen hadde fått skader.

I Kongeveien i Horten raste et tak sammen, men ingen personer ble skadd.

– Det var et mindre tak over et inngangsparti til boliger som hadde gitt etter for snø og vann, sier brannmester Henrik Osberg i Vestfold interkommunale brannvesen.

Lørdag mottok politiet i Oslo 14 meldinger om ras av snø og istapper fra tak i sentrum, ifølge Aftenposten.

– Gårdeierne har ansvar for å sikre mot ras, og det er veldig viktig at de gjør det. Det er snakk om flere kilo tunge blokker som kan rase, sier operasjonsleder Tor Grøttum ved Oslo politidistrikt.

På St. Hanshaugen rykket både brannvesen og politi ut til Bergstien, der flere parkerte biler hadde fått knuste ruter etter at det hadde falt ned istapper fra en bygning. Deler av gaten ble sperret av.

Også i Skien, Hønefoss og Drammen rapporterer politiet om utrykninger på grunn av takras. Ingen steder er det meldt om personskader lørdag.

