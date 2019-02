Drapstiltalt registrert med over 100 anmeldelser

NTB Innenriks

31-åringen er tiltalt for drapet på en 30 år gammel mann på Bjerke i Oslo 18. juli i 2017.

Ifølge tiltalen skal 31-åringen ha sparket og slått mannen gjentatte ganger i hodet mens han lå nede. Volden førte til massive hodeskader, og vedkommende døde på sykehus to dager senere. En 42-åring er medtiltalt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp.

31-åringen har en rekke tidligere dommer mot seg og har blitt registrert med over 100 anmeldelser i politiets registre. I mars 2017 ble han dømt til fengsel i ett år for å ha slått en annen mann i hodet med en glassflaske. Han ble også dømt for å ha båret skytevåpen og for oppbevaring av narkotika.

Forsøkt utvist

I en tidligere dom mot mannen, framgår det at han ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et vedtak om varig utvisning fra Norge.

Ifølge VG har Norge forsøkt å få sendt ham ut av landet gjentatte ganger siden 2008, men har kommet til kort ettersom hans nasjonalitet ikke er bekreftet hundre prosent. Politiet mener han er marokkansk, mens han selv hevder han er fra Algerie.

– PU har i lengre tid forsøkt å klarlegge utlendingens identitet, og vi har undersøkt bredt. Likevel har vi ingen sikre opplysninger om identiteten hans, men vi arbeider med en hypotese om at han er fra Marokko, sier leder Håvard Bekk ved seksjon for identitetsfastsettelse i Politiets utlendingsenhet (PU) til ABC Nyheter.

Dømt flere ganger

Allerede i 2007 ble mannen dømt for til sammen et tjuetalls til dels alvorlige lovbrudd, deriblant et drosjeran, fem legemsbeskadigelser og flere tilfeller av trusler og narkotikalovbrudd. Han bodde da på Torshov asylmottak og fortalte at han hadde kommet til Norge i november 2005.

I 2011 ble mannen nok en gang dømt – denne gangen til tre år og tre måneders fengsel for to ran, to legemsfornærmelser, et tyveriforsøk samt oppbevaring av narkotika.

31-åringen har nå vært varetektsfengslet siden pågripelsen 21. juli 2017, to dager etter hendelsen han nå er tiltalt for, fant sted.

Det er satt av fire dager i Oslo tingrett til rettssaken.

