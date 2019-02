Drapssiktet mann varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

De to første ukene er mannen, som er i slutten av 30-årene, undergitt fullstendig isolasjon og medieforbud, opplyser politiet i en pressemelding.

Fengslingsspørsmålet ble lørdag behandlet som kontorforretning. Det vil si at dommeren alene gjennomgår saksdokumentene før det avgjøres om politiet får medhold i sin begjæring om fengsling.

Den siktede mannen knytter seg til handlingen, men har ikke tatt stilling til straffskyld, opplyser politiet. Den siktede er en nær nabo av avdøde, og politiet opplyser at de jobber ut fra en teori om at det var en relasjon mellom de to.

Knivstukket flere ganger

Ifølge kilder TV 2 har snakket med, skal avdøde ha blitt knivstukket en rekke ganger, og drapshandlingen skal ha båret preg av å ha blitt utført med stor aggresjon. Flere kilder kanalen har snakket med, har oppgitt at mannen ved flere anledninger skal ha lånt penger av den avdøde. Mannen skal angivelig ha lånt en mindre pengesum på minst 1.000 kroner for kort tid siden.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt vil ikke bekrefte disse opplysningene.

– Men alt som har skjedd mellom avdøde og siktede, er relevant for saken og vil bli belyst gjennom etterforskningen, sier Myrold til NTB.

– Vi gjennomførte et lengre avhør med ham på fredag og vil fortsette å avhøre ham til uken. I helgen arbeider vi med vitneavhør, gjennomgang av beslag og videre tekniske undersøkelser, sier hun.

Ikke identifisert

Foreløpig obduksjonsrapport er ventet i starten av neste uke. Ifølge politiet har ennå ikke den avdøde kvinnen blitt identifisert.

– For å kunne bekrefte identitet så må vi være helt sikre, og det kan vi ikke gjøre før det er blitt formelt bekreftet gjennom obduksjonsrapporten. Det er gode grunner til å anta at det er kvinnen som er registrert på adressen. Derfor har vi varslet hennes pårørende, men da med forbehold om at vi ikke med sikkerhet kan fastslå identiteten, sier Myrold.

Det var torsdag formiddag at politiet tok seg inn i en leilighet i Granbergstubben på Bjørndal sørøst i Oslo etter at de mottok en bekymringsmelding fra kvinnens arbeidsgiver tidligere samme dag. I leiligheten fant de kvinnen død.

Politiet anså ganske raskt dødsfallet som mistenkelig og iverksatte full drapsetterforskning. Senere samme kveld ble den nå siktede mannen pågrepet på en buss i Ski utenfor Oslo.

– Dette er en vanskelig og dramatisk situasjon for han. Han er sliten og i dårlig form, men det går bedre nå enn da han ble pågrepet, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen.

