Industribygg utenfor Risør totalskadd i brann

Brannvesenet rykket ut til brannen i industrihallen på Akland klokka 4.20 fredag. Ved sekstiden meldte brannmannskapene at de begynte å få kontroll, og ved titiden opplyste brannvesenet at brannen var slukket og at 15 personer drev med etterslokking. Det er fortsatt mye røyk og veldig varmt på stedet.

Det var renholdsfirmaet Resolve som holdt til i bygget.

– Det var en person som var ute og brøytet i området som la merke til at det veltet svart røyk ut fra bygget. Da vi kom til stedet, var det gjennomslag av flammer gjennom taket, sa operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB natt til fredag.

Mannskaper fra Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Arendal bisto i slukkingsarbeidet.

