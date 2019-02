Industribygg utenfor Risør overtent

NTB Innenriks

Brannvesenet rykket ut til brannen i industrihallen på Akland klokka 4.20 fredag.

– Det var en person som var ute og brøytet i området som la merke til at det veltet svart røyk ut fra bygget. Da vi kom til stedet, var det er gjennomslag av flammer gjennom taket. Nå er bygget helt overtent. Nødetatene jobber på stedet, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB klokka 5.15.

Brannvesenet melder at mannskaper fra Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Arendal bistår i slukkingsarbeidet.

– Det er et stort bygg, det må mannskaper til for å få kontroll for å hindre spredning. Det var ingen personer i bygget så vidt vi vet, men det var noen personer i nærliggende bygg som akkurat hadde kommet på jobb, og de er nå evakuert. Med tanke på spredningsfare, så er det lite vind og kaldt nå, sier Repstad.

