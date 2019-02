Flyproblemene løst – noen avganger forsinket

NTB Innenriks

Datanettverket som gir Avinors systemer informasjon om flygninger som skal trafikkere i norsk luftrom, var nede i morgentimene. Rett før halv sju fredag kom meldingen om at problemene var løst.

– Trafikken går etter hvert som normalt, men det vil bli noen følgeforsinkelser utover dagen, skriver Avinor.

Feilen lå i England

Ifølge Avinors oversikt var det ingen innstilte avganger fra Oslo lufthavn som følge av de tekniske problemene, men flere avganger fikk nye tider.

Feilen lå ifølge Avinor i England. Den medførte svært begrenset kapasitet i flytrafikken.

– Vi vet at noen fly ble innstilt som følge av situasjonen som oppsto i morgentimene. Men trafikken vil normaliseres i løpet av et par timer. Det er ingenting som per nå tyder på at hacking er årsak til databruddet, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Ikke rammet andre

Feilen skal ha oppstått natt til fredag, og Avinor begynte å varsle klokken 04, melder NRK. Det var Avinors ansatte sammen med IT-leverandørene deres som jobbet med å finne feilen.

Ifølge Ulverud skal ikke feilen ha rammet noen andre land.

– Vi har spurt om dette gjelder andre land, men beskjeden er at det bare er Norge som er rammet. Dette systemet leverer informasjon om alle flygninger i norsk luftrom, som flygeledere og kontrollsentre er avhengig av, sa hun.

Lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes, Marit Helene Stigen, sier til NRK at de har begynt å få av gårde fly, og at de aller fleste flyene vil gå, med små forsinkelser.