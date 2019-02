Brudd i kontraktsforhandlinger om vedlikehold av luftambulanseflyene

NTB Innenriks

Det framgår av en pressemelding fra Lufttransport teknikerforening sent torsdag kveld.

– Tilbudet de i dag har avslått, fikk de allerede tidlig høsten 2018. Vi har lenge hatt god tro på forhandlingene, og BSAA har i flere omganger fått utsettelse av akseptfristen for å ta stilling til tilbudet. Ventetiden fram mot endelig avgjørelse har vært en stor belastning for flyteknikerne som jobber med luftambulanseflyene i dag. Som følge av avslaget er det mange av våre medlemmer som har uttrykt at hodet er fylt opp med mange negative bekymringer. De bør i så måte absolutt ikke utføre arbeid som kan sette flysikkerheten i fare. Etter en flysikkerhetsmessig vurdering har vi derfor oppfordret alle våre medlemmer som er direkte involvert i det tekniske vedlikeholdet av luftambulanseflyene, om å ikke utføre noe arbeid som kan sette flysikkerheten på spill de neste 24 timene, heter det i pressemeldingen.

