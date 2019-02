Amedia og Bonnier kjøper svenske Mittmedia

NTB Innenriks

– I partnerskap med Bonnier ønsker Amedia aktivt å bidra til å utvikle de 28 sterke lokalavisene i Mittmedia. Vi er glad for at Amedias resultater og erfaringer fra satsingen på lokalaviser i Norge nå vil bidra til å styrke lokalaviser også i vårt naboland, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia i en pressemelding.

Bonnier News vil eie 80 prosent og Amedias 20 prosent av Mitt Media AB. Transaksjonen forutsetter godkjenning av de svenske konkurransemyndighetene.

– Vi tror på kvalitetsjournalistikken. Med dette oppkjøpet tar vi et nytt skritt i vår felles satsing på å bygge digitale brukerinntekter og dermed skape de beste forutsetningen for journalistikkens utvikling i en stor del av Sverige, sier administrerende direktør Anders Eriksson i Bonnier News Group.

Mittmedia omsatte i 2018 for 1,9 milliarder svenske kroner og eier i tillegg til abonnementsavisene blant annet ni gratisaviser.

Ifølge Medier24 har det vært en flere uker lang dragkamp mellom norske Polaris Media og Bonnier om å kjøpe Mittmedia.

(©NTB)