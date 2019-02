Togtrafikken i rute ved Lillestrøm etter avsporing

NTB Innenriks

Etter nesten et døgn med stans, innstillinger og forsinkelser melder Bane Nor på Twitter klokka 5.04 torsdag at ting går tilnærmet som normalt.

– Trafikken går som normalt igjen ved Lillestrøm etter en tidligere avsporing. Du må fortsatt regne med forsinkelser, lyder siste trafikkmelding fra Bane Nor.

Innstillingene etter at et tog avsporet ved Lillestrøm onsdag morgen førte til kaotiske tilstander på Lillestrøm stasjon onsdag. Togene var så fulle at selv konduktørene slet med å få plass om bord, meldte Romerikes Blad.

Prosessen med å få det avsporede toget på plass viste seg å være svært komplisert.

– Det har tatt mye mer tid å få toget som har sporet av, opp på skinnene igjen. Det er en svært krevende jobb under vanskelige forhold. Toget sporet av med noen av hjulene, så det første som skal gjøres er å få toget opp, noe som er en svært tung jobb. De må jekke og jekke, det er mye snø, og det er kommet enda mer snø i løpet av dagen, i tillegg er det veldig glatt, forklarte medievakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor til NTB mens arbeidet sto på natt til torsdag.

Klokka 3.05 kom beskjeden om at toget var på sporet igjen, og klart til å rulles bort så skinnene kunne undersøkes for eventuelle skader og klargjøres for trafikk.

