Lokalpolitiker i Venstre ber Grande gå av som leder

NTB Innenriks

Bjørn Mathisen, tidligere lokallagsleder i Kvæfjord i Troms, sier til VG at partileder Trine Skei Grande bør gå av.

– Når man kommer så langt som nå så tror jeg at man har kjørt seg fast i et spor. Det trengs nye koster inn i partiledelsen og et skifte av partilederen. Jeg tror ikke vi vil klarer å endre situasjonen med Trine. Hun har gjort en god jobb i mange år, men jeg tror tiden har kommet for å tre til side, sier han.

Han er ifølge NRK, som omtalte saken først, en av dem som har sendt brev til partiledelsen. En annen er Bjørn Hegstad, som er tidligere ordfører i Lødingen.

– Jeg føler at mitt eget parti er med på å bygge ned Distrikts-Norge, spesielt etter at vi gikk inn i regjering, sier han.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker ifølge statssekretær Jan-Christian Kolstø ikke å kommentere saken overfor NRK. Partiets generalsekretær, Marit H. Meyer, skriver i en epost til kanalen at det hele tiden er debatter og diskusjoner rundt ulike politiske temaer, inkludert distriktspolitikk. Hun minner om at partiet har satt ned et distriktspolitisk utvalg hvor hele landet er representert.

Alle brev som partikontoret har mottatt, vil bli besvart, ifølge generalsekretæren.

