Hydro og Norwegian dro ned Oslo Børs

NTB Innenriks

Torsdag la Norsk Hydro fram sine resultater for fjerde kvartal i fjor. Selskapet hadde et resultat før skatt på minus 386 millioner kroner i kvartalet, et fall på over 3 milliarder kroner fra samme periode året før. De svake resultatene førte til at aluminiumsselskapet falt kraftig på børsen, og ved stengetid var nedgangen på hele 5,58 prosent.

Flyselskapet Norwegian gikk på en enda kraftigere smell og endte dagen med en nedgang på 11,87 prosent. Torsdag la de fram årsresultatet for 2018. Det endte med knallrøde tall og et driftsresultat på minus 3,6 milliarder kroner. Etter skatt ble årsresultatet på minus 1,45 milliarder kroner.

I sjømatsektoren var det imidlertid større grunn til begeistring. Lakseselskapene Bakkafrost og Lerøy Seafood Group gikk opp med henholdsvis 4,40 og 2,19 prosent. Det ble også en god dag for både Grieg Seafood (+2,85 prosent), Mowi (+1,94) og SalMar (+1,45).

DNB havnet på tredjeplass på omsetningslisten og hadde en oppgang på 1,43 prosent. Det skjedde samme dag som banken slapp sine resultater for fjerde kvartal i fjor. Resultatet ble 6,9 milliarder kroner – en økning på en halv milliard kroner fra samme periode året før.

Oljeserviceselskapene Subsea og TGS falt begge på børsen – de hadde en nedgang på henholdsvis 2,01 og 1,18 prosent.

Også ved de toneangivende europeiske børsene var det nedgang torsdag. I London falt FTSE 100-indeksen med 0,38 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt gikk ned 1,94 prosent. I Paris gikk CAC 40 ned 1,18 prosent.

Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 61,4 dollar, ned 1,8 prosent i løpet av dagen, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 52,5 dollar, ned 1,3 prosent.

