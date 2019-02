Høy risiko fikk oljefondet til å selge seg ut av 30 selskaper

NTB Innenriks

På etikksiden besluttet Norges Banks hovedstyre å ekskludere fire selskaper fra oljefondet på grunn av alvorlig miljøskade eller brudd på menneskerettighetene.

Et tilsvarende antall ble kastet ut på grunn av produksjon av «særskilte våpentyper», mens to selskaper ble ekskludert i henhold til kullkriteriet og to for brudd på menneskerettighetene. Ett selskap ble ekskludert for å ha begått grov korrupsjon.

Samtidig ble totalt fire selskaper satt på observasjon, to av dem etter kullkriteriet og to på grunn av mistanke om brudd på menneskerettighetene eller alvorlig miljøskade.

For stor risiko

For øvrig foretok oljefondet 30 såkalte risikobaserte nedsalg i fjor, langt flere enn året før. Det skyldes ifølge oljefondets sjef Yngve Slyngstad at disse selskapene ikke har en bærekraftig forretningsmodell på lang sikt.

– Det er rene lønnsomhetsbetraktninger, finansielle hensyn og langsiktighet som ligger bak nedsalgene, sier han.

10 av de 30 selskapene driver med kullbasert elektrisitetsproduksjon, mens fondet har solgt seg ut av 9 selskaper av hensyn til risiko for korrupsjon.

Også selskaper som driver med produksjon av palmeolje, gummi og kullutvinning for elproduksjon står på listen.

Stemmegivning

Oljefondet opplyste på et seminar i Oslo torsdag at det i fjor hadde nær 1.500 selskapsmøter hvor selskapsstyring, miljø eller sosiale forhold ble tatt opp.

– Dialogen vi har med selskaper og deres styrer er ett av de viktigste verktøyene vi har som eier. Vi fulgte opp styrene gjennom dialog og stemmegivning, sier Slyngstad i en pressemelding.

– Vi forventer at selskapets styre har nødvendig kompetanse, tilstrekkelig arbeidskapasitet og uavhengighet fra ledelsen for å utføre sine oppgaver, sier Slyngstad.

To nye dokumenter

Oljefondet kom i fjor med to nye forventningsdokumenter, ett for bærekraftig bruk av havet og ett for kamp mot korrupsjon. Totalt har fondet nå sju slike dokumenter som omhandler blant annet klima, barns rettigheter og skatt og åpenhet, hvor forventninger til selskapenes rapportering og opptreden er nøye beskrevet.

Fondet utpekte i fjor også et rådgivende eierskapsutvalg som særlig skal på se styresammensetning i selskapene oljefondet er investert i. Samtidig har oljefondet offentliggjort mer informasjon om møtene man har hatt med selskapene og hvilke temaer som er tatt opp.

Oljefondet stemte i 2018 på 11.287 generalforsamlinger og over 113.546 ulike forslag knyttet til selskaper fondet har investert i.

Statens pensjonsfond utland har nå en verdi på omkring 8.600 milliarder kroner. Fondet er investert i over 9.000 selskaper i 72 land. Det eier 1,4 prosent av verdens børsnoterte selskaper.

