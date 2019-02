Drapsgåten kan være løst etter 20 år – 38-åring tiltalt for Sjøvegan-drapet

NTB Innenriks

Mannen er tiltalt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i 1998, og for deretter ha satt fyr på huset, ifølge VG.

Den nå 38 år gamle mannen ble pågrepet på Oslo lufthavn 20. juni i fjor og siktet for drapet. Politiet mener han satte fyr på huset hennes for å skjule sporene. Han nekter straffskyld.

Mannen er tamil og srilankisk statsborger og kom til Norge som mindreårig asylsøker i 1997. De siste årene har han igjen bodd på Sri Lanka.

Politiets etterforskning har avdekket at han arbeidet i Bendiktsens hage, sammen med flere andre, to måneder før hun ble funnet drept i sin nedbrente bolig 13. juni 1998.

Politiet: Sikre DNA-funn

Tiltalte begikk gjentatt kriminalitet og fikk flere dommer for bedrageri, grovt tyveri og legemsfornærmelse fram til han i 2014 ble utvist i to år.

I desember 2016 kom han tilbake til Norge og oppholdt seg i landet til mars neste år. I fjor sommer returnerte han på nytt. Da ble han pågrepet kort tid etter at flyet hans landet på Gardermoen.

Mannen knyttes til drapet og voldtekten gjennom et DNA-funn, som av lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms lensmannsdistrikt omtales som 100 prosent sikkert. Han ville under en pressekonferanse i fjor ikke gå i detalj om hva slags spor som er funnet med den siktedes DNA, men konkluderte med at det ikke er noen tvil om at det er hans arvestoff som ble funnet på det nedbrente åstedet.

Nekter straffskyld

– For litt tid tilbake kunne vi slå fast at DNA ga oss et gjennombrudd i denne saken. Vi har en profil på vedkommende som vi er sikker på, så vi kan si at det er en DNA-profil som har medført siktelsen, sa Nilsen.

Ifølge tiltalen stakk mannen Bendiktsen 13 ganger med en knivlignende gjenstand. Drapet skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom 13. juli 1998 ca. klokken 22 og 15. juli 1998, skriver VG.

– Han har avgitt en troverdig forklaring på hvilken relasjon han har hatt med fornærmede. Han har samarbeidet med påtalemyndigheten siden han ble pågrepet, sier forsvarer Alexander Greaker til avisen.