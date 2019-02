Brasil-fabrikk trekker Hydros resultat ned

NTB Innenriks

– Resultatene våre reflekterer den krevende situasjonen vi står overfor i Brasil, i tillegg til økte råvarekostnader, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Han legger til at aluminaraffineriet Alunorte i det nordlige Brasil har gjort framskritt mot å kunne gjenoppta normal produksjon, men at det fortsatt er usikkert når det vil kunne skje.

Hydros omsetning i fjorårets fjerde kvartal 2018 var 38,4 milliarder kroner, rundt 400 millioner mindre enn i samme periode året før. Det underliggende resultat før finansposter og skatt var 534 millioner kroner, mot drøyt 3,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Analytikere som Infront/TDN hadde snakket med, hadde ventet seg et resultat på 1,45 milliarder kroner, skriver E24.

«Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2018, noe som reflekterer selskapets robuste finansielle stilling, men også et krevende år for selskapet», heter det i kvartalsrapporten.

(©NTB)