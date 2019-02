Voldtektssiktet barnehageansatt framstilt for varetekt

NTB Innenriks

Fengslingsmøtet startet klokken 10, og politiet fikk rettens medhold i lukkede dører under møtet. Det ble lagt ned forbud mot å gjengi noe fra kjennelsen, som foreløpig ikke er kjent.

Politiadvokat Eli Valheim opplyser til Bergens Tidende at mannen er siktet for brudd på paragraf 299 om «Voldtekt av barn under 14 år».

Mannen ble pågrepet mandag denne uka. Han er avhørt, men erkjenner ikke straffskyld, ifølge mannens forsvarer, advokat Kaj Wigum.

Tirsdag holdt bergenspolitiet et informasjonsmøte med foreldre og ansatte i den private barnehagen, der overgrepene angivelig skal ha skjedd. Politiet opplyste tirsdag at det er gjennomført flere avhør og at ytterligere avhør blir gjennomført i de kommende dagene.

Politiet har ransaket leiligheten til den pågrepne mannen og beslaglagt datautstyr.

– Jeg vil minne om at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, understreket mannens forsvarer Kaj Wigum overfor Bergensavisen tirsdag.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik opplyser at barnet er avhørt på Barnehuset i Bergen, og bekrefter overfor Bergens Tidende at det går bra med barnet.

