Usikkert når fregatthevingen kan starte

Kranlekteren Rambiz vil forsøke å ligge på havaristedet og arbeide så lenge været tillater det, meldte Forsvaret onsdag formiddag.

– Nå er vi absolutt i sluttspurten, men igjen er det været som avgjør. Værutsiktene for de nærmeste dagene er usikre, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til NTB.

Onsdag ettermiddag ble det bestemt at kranlekteren skulle returnere fra havaristedet til Hanøytangen.

Trenger fem-seks dager

29 ganger har hevingsarbeidet måttet stoppe opp på grunn av været, men så sent som tirsdag hadde mannskapene gode forhold.

– Vi krysser fingrene for et sammenhengende værvindu på fem-seks dager, sier Sandberg.

Det er tiden som trengs for å kunne gjennomføre hevingen. Mannskapene er avhengige av bølger på under en halv meter og ingen kastevind.

Fregatten KNM Helge Ingstad har ligget i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november.

Koster over en halv milliard

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) redegjorde for fregattforliset i Stortinget tirsdag. Da opplyste han at prognosene tilsa at hevingen kunne starte torsdag. Kort tid etter opplyste Forsvarsmateriell at dette var usikkert.

Bergingen anslås å koste over en halv milliard kroner. Siden arbeidet er forsinket, blir det enda dyrere.

Hvorvidt fartøyet skal repareres eller erstattes, er fortsatt uklart. Ifølge forsvarsministeren er det uansett planlagt å redde og konservere materiell om bord i fregatten som kan gjenbrukes på de øvrige fregattene som er i drift.

