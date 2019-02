Togproblemer på Østlandet og i Trøndelag

NTB Innenriks

Togpassasjerene må dermed smøre seg med tålmodighet.

På Lillestrøm stasjon har et tog sporet av og sperrer tre av sporene på stasjonen. Dermed er det færre spor i bruk, og annenhver avgang på linje L1 er derfor innstilt mellom Lillestrøm og Oslo S.

På Lillestrøm stasjon ble det dermed kaotiske tilstander. Togene er så fulle at selv konduktørene sliter med å få plass om bord, melder Romerikes Blad.

Her kommer problemene til å vare i flere timer. Bane Nor varsler at de vil komme med ny informasjon klokka 12.

Mellom Brakerøya og Asker var det signalproblemer i morgentimene, noe som førte til forsinkelser. Ved 8-tiden opplyser Bane Nor at trafikken igjen kan gå som normalt.

I tillegg har det kun vært ett spor i drift mellom Holmlia og Kolbotn fordi et tog med tekniske problemer sto fast på Holmlia stasjon. Klokka 9 var dette problemet løst, men Bane Nor opplyser at passasjerer må regne med forsinkelser.

Også lenger nord er det trøblete. Ved Skogn stasjon i Trøndelag er det signalfeil som fører til forsinkelser på Nordlandsbanen.

