Sp vil kutte strømavgift – Solberg vil ikke gjøre noe nå

NTB Innenriks

I sitt alternative budsjett har Senterpartiet gjeninnført støtten til dem med høyest nettleie, og partiet varsler allerede nå at det vil fremme forslag om å senke elavgiften med i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Det håper de regjeringen vil støtte.

– Elavgiften har direkte utslag på regninga til folk, og momsen kommer oppå der igjen, så redusert elavgift reduserer også momsen. At regninga går litt ned istedenfor litt opp, hjelper vanlige folk som deg og meg når strømprisene er så høye som nå, sier Vedum til NTB.

– Dette mener vi burde vært gjort allerede før jul, men nå forsøker vi å legge press på regjeringen slik at den i alle fall gjør noe i revidert budsjett, fortsetter han.

På spørsmål om hvor stort avgiftskutt Sp vil foreslå, svarer Vedum at målet er få reversert økningen regjeringen har gjennomført de siste årene. Den er på fire øre.

Motangrep

Både Sp-lederen og resten av opposisjonen brukte onsdagens spørretime i Stortinget på å stille statsministeren til veggs om de rekordhøye strømprisene.

Vedum påpekte at elavgiften har økt med 36 prosent mens Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) har sittet ved roret. Han viste også til uttalelsen fra daværende energiminister Tord Lien (Frp) til Dagens Næringsliv der overskriften var at statsråden var «lei av lav strømpris».

Solbergs svarte med å gå til motangrep.

– Høsten 2013 foreslo Sp en høyere elavgift enn det stortingsflertallet vedtok. Kun én gang har de stemt imot økning i elavgiften, og det var sist gang. Det er altså bare ett øre mellom det Sp og regjeringen står for, sa hun.

– Man må nesten ta med hva man selv har stått for når man forteller disse historiene, understrekte statsministeren.

Hun ville ikke forskuttere hva regjeringen vil gjøre i revidert nasjonalbudsjett, men påpeker at elavgiften var satt ned med ett øre allerede i forrige budsjett.

– Bekymret

SV-leder Audun Lysbakken krevde svar på hva regjeringen vil gjøre for å hjelpe de som sliter med strømregningene nå. Han viste til at Solberg som daværende kommunalminister i 2003 økte bostøtten, selv om strømprisene reelt sett var lavere den gang.

– Klarer man én håndsrekning, klarer man to, sa Lysbakken, som ba statsministeren vurdere om det ikke haster enda mer denne gangen.

Solberg svarte igjen med å gå til motangrep.

– SV stemte mot den siste reduksjonen i elavgiften. De er systematisk for høye strømpriser. Jeg er også uenig med regnestykket som ble presentert i dagens VG. Realøkonomien har forandret seg, og snittlønnen og pensjonen har økt betraktelig siden 2003, påpekte hun.

– Men vi er også bekymret for situasjonen, spesielt for dem med lav inntekt. Vi er åpne for å se på ulike målrettede tiltak, blant annet senket elavgift og økt bostøtte, men vi må først se hvor lenge dette varer og hvor høy gjennomsnittsprisen blir, sa Solberg.

– Ikke imponert

Til NTB sier SV-lederen at han ikke er særlig imponert over svarene fra Solberg.

– Dette er en statsminister som åpenbart har god tid, og som skal se ting an. Kanskje vente til revidert budsjett i mai, eller kanskje ikke gjøre noen ting. Men saken er at folk med dårlig råd fryser nå, sier Lysbakken.

– Hun viser til at det er forskjeller mellom levestandarden i 2003 og levestandarden i dag, men jeg tror ikke disse regnestykkene om snittinntekt imponerer de som har dårlig råd også i 2019, sier SV-lederen.

(©NTB)