Solberg stilt til veggs om rekordhøye strømpriser

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum viser til at elavgiften har økt med 36 prosent med Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) ved roret.

– For hovedsponsorene til Høyre er ikke dette et stort problem, men for vanlige folk er det et problem at strømprisene går opp og at avgiftene er på rekordhøyt nivå, sa Vedum i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Vil statsministeren og finansministeren sette ned avgiften på strøm i revidert nasjonalbudsjett slik at det blir mindre press på nordmenn flest, spurte han.

– Satt ned

Solberg svarte med å gå til motangrep på Vedum og påpekte at Sp i 2013, da de satt i den rødgrønne regjeringen, foreslo høyere elavgift enn det flertallet i Stortinget til slutt vedtok.

– Vi satte ned strømavgiften med ett øre i vårt budsjett. SV ville ha høyere. Inntektene fra elavgiften var inne også inne i Sps opplegg, så man må ta med hva man selv har stått for. Men vi er også bekymret for situasjonen, spesielt for dem med lav inntekt. Vi vil se på ulike ordninger ut ifra hvor lenge dette varer og hvor høy gjennomsnittsprisen blir, sa Solberg.

– Det er uansett lenge til revidert budsjett, det har vi ikke begynt behandlingen av. Jeg vil ikke forskuttere hva vi vil gjøre i det budsjettet, men vi vil følge nøye med på strømprisene, sa statsministeren.

– Dårlig tid

SV-leder Audun Lysbakken fulgte opp med å spørre om hva statsministeren umiddelbart vil gjøre for å hjelpe folk med strømregningene. Blant annet viste han til at Solberg som daværende kommunalminister i 2003 økte bostøtten, selv om strømprisene var lavere den gang.

– Klarer man én håndsrekning, klarer man to, sa Lysbakken, som ber statsministeren vurdere om det ikke haster enda mer denne gangen.

Solberg utelukker ikke å øke bostøtten, men sier hun vil avvente prisutviklingen.

– Vi åpner for å se på former for målrettede tiltak, blant annet senket elavgift. Vi utelukker heller ikke å øke bostøtten. Men vi må først se på utviklingen i strømprisene og hvilken belastning dette har, sier statsministeren.

