Drapsdømt 30-åring trekker anke

Det skriver Gjesdalbuen, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Han har valgt å komme i gang med soningen og få den hjelpen han trenger i fengsel, sier mannens forsvarer, advokat Christine Braastad Orre.

I september i fjor dømte Jæren tingrett 30-åringen til 13 års fengsel for å ha drept og forsøkt å partere en 26 år gammel mann i en omsorgsbolig på Ålgård i Gjesdal kommune 12. august 2017.

I et politiavhør 11. september 2017 erkjente 30-åringen at han hadde drept 26-åringen. Her forklarte han seg detaljert om hvordan han utførte drapshandlingen. Senere trakk han tilståelsen tilbake, og i tingretten forklarte 30-åringen at han var psykotisk og mente han var forfulgt av østeuropeisk mafia. Han sa han trodde mafiaen hadde en forventning om at han skulle drepe.

Denne forklaringen trodde ikke tingretten på og dømte 30-åringen til 13 års fengsel. Mannen valgte å anke dommen, og saken skulle ha vært oppe i Gulating lagmannsrett denne uken. Nå har imidlertid 30-åringen valgt å droppe anken, og dermed er dommen fra tingretten rettskraftig.

