Avsporing på Lillestrøm stasjon fører til innstillinger

Avsporingen sperrer flere spor på stasjonen, og annenhver avgang på linje L1 blir derfor innstilt mellom Lillestrøm og Oslo S, opplyser NSB.

Innstillingene førte til kaotiske tilstander på Lillestrøm stasjon tidligere onsdag. Togene var så fulle at selv konduktørene slet med å få plass om bord, meldte Romerikes Blad.

– Det tar noe mer tid å få toget som har sporet av, opp på skinnene igjen. Det er en krevende jobb, fastslo Bane Nor på Twitter i 15-tiden. Da varslet de at det ville komme ny informasjon om situasjonen onsdag kveld.

Klokken 21.40 opplyste Bane Nor at arbeidet med å få toget på sporet igjen fortsatt pågikk, og at ny status vil komme rundt midnatt.

