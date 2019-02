Vogntogsjåfør utvist fra Norge

NTB Innenriks

Mannen ble først stanset 29. januar ved Bjørnfjell overgangssted. Han fikk da pålegg om å kjøre med kjetting på to av dekkene bak på hengeren. Vogntoget ble ilagt kjøreforbud inntil feilene var utbedret.

Dagen etter fikk politiet i Nordland melding om et vogntog som skapte store trafikkproblemer ved Lødingen. Det viste seg at det var den samme russiske sjåføren som hadde kjørt videre til tross for forbudet. Sjåføren ble ilagt et forelegg på 11.000 kroner for dette.

I tillegg undersøkte politidistriktets operative utlendingsenhet mannens ID-papirer. Det ble da klart at mannens visum ikke lenger var gyldig. Mannen hadde vært i Norge og Schengen ulovlig i 34 dager.

Sist fredag ble mannen derfor satt på et fly tilbake til Russland og utvist fra Norge i en periode på to år, opplyser Nordland politidistrikt.

Vogntoget må hentes av det russiske firmaet for egen regning.

