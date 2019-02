Ventet boligprisvekst – markedet godt balansert

NTB Innenriks

De ferske tallene fra Eiendom Norge viser en boligprisvekst på 2,7 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent. Det betyr at boligprisene nå ligger 3,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– I januar steg boligprisene i Norge som normalt for måneden, men veksten i prisene er mer moderat enn hva vi har sett i mange januarmåneder de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble solgt 7.254 boliger i Norge i januar – 7,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Den høye aktiviteten i boligmarkedet i 2018 fortsatte dermed inn i det nye året.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en januar måned som i år, og det er en markant oppgang i antall salg i så godt som alle regionene vi måler i statistikken, sier Dreyer.

Sunn konkurranse

I eiendomsmeglerbransjen betegnes boligmarkedet nå som sjeldent godt balansert. Resultatet er mange salg og «akseptable gjennomsnittspriser».

– I de neste månedene vil et normalt forløp gi en mer moderat prisutvikling. Dette forutsetter at det kommer nok nye boliger inn i markedet til å mette en relativt sterk etterspørsel, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han mener de ulike prisdriverne som rente, boligtilbud og inntekt trekker i retning av en sunn konkurranse i boligmarkedet, med et relativt lavt prispress gjennom 2019.

– Bekymringen på litt lenger sikt vil være om det kommer nok boliger til salgs i pressområdene, slik at vi unngår lignende ubalanser som vi opplevde i 2016 til 2017. Her har både utbyggere og myndigheter et ansvar for å samarbeide slik at boligproduksjonen holdes oppe på et tilstrekkelig nivå til å opprettholde markedsbalanse, mener Geving.

Enorm pågang

At det er høy etterspørsel etter boliger, er noe storbankene merker. I Nordea fastslås det at tempoet i boligmarkedet var uvanlig høyt i januar sammenlignet med tidligere år.

– Vi har en enorm pågang fra kunder som trenger finansieringsbevis, og mange realiserer dem også i form av kjøp. Samtidig er inntrykket vårt at budrundene ikke går helt av skaftet. Kundene kjøper innenfor rammene de har fått tildelt, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

– Selv om prisene steg i januar, virker det som at markedet er i balanse, hvor kunder får kjøpt bolig til en riktigere pris, legger han til.

104 dager i Stavanger

Det ble lagt ut klart flere boliger til salgs i Norge i januar sammenlignet med for ett år siden, og særlig i Oslo og Bergen.

Samtidig tar salgene lenger tid. I gjennomsnitt tok det 63 dager å selge en bolig i januar i år, fem dager mer enn i samme måned i fjor. Raskest unna gikk boligene i Oslo, med 37 dager, mens det i Stavanger og omegn tok hele 104 dager i snitt.

– Når den høye salgstakten kombineres med høyere omsetningstid, vitner det om et velfungerende og balansert boligmarked, sier Dreyer.

Han mener de store regionale forskjellene i prisutviklingen i januar langt på vei skyldes en korreksjon av lavt salgsvolum i desember.

– Når disse to månedene summeres, er det små regionale forskjeller rundt om i landet, sier Dreyer.