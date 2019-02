Velferd blir kampsak nummer én for Ap

NTB Innenriks

Det er nemlig i velferdspolitikken at de klareste skillelinjene mellom høyresiden og venstresiden kommer fram, framholdt Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre tirsdag.

Med talen fyrte han av startskuddet for valgkampen fram mot høstens kommunevalg. For første gang siden 2013 har Norge fått en flertallsregjering, og opposisjonen på Stortinget er dermed plassert i baksetet.

– Vi begynner på et langt løp. Vi må regne med at regjeringen sitter til 2021. Det er endestasjonen. Men det finnes en mellomstasjon, nemlig høstens kommunevalg. Og hvis vi vinner ett valg, kan vi vinne to, slår Støre fast.

– Kommunevalget er det viktigste for folk. Det handler om barnehager, skole, eldreomsorg. Kommuneledere avgjør også om de vil være en bremsekloss for regjeringens politikk. Men det aller viktigste i et kommunevalg er synet på velferden. Det kommer til å bli helt avgjørende, påpeker Ap-lederen.

I talen pekte han ut fire områder der høyre- og venstresiden skiller lag, blant dem organisering og finansiering.

– Vi skal ikke gi internasjonale store kjeder et sugerør inn i vår statskasse, som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt, poengterer Støre.

– For Arbeiderpartiet er svaret klart: Vi vil ha bedre velferdstjenester for alle, sier partilederen.

(©NTB)