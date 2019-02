Person knivstukket flere ganger på åpen gate i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.03. Knivstikkingen skjedde i enden av Motzfeldts gate like ved Grønlands torg.

– Det var en mann som ble knivstukket flere ganger på åpen gate. Han er blitt kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige kritiske skader. Vi har mange patruljer i området og vi er på jakt etter én eller flere gjerningspersoner, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Like før klokken 20, opplyser politiet på Twitter at mannen er kritisk skadd og at to personer er pågrepet.

– To personer er pågrepet ikke langt fra åstedet etter at de ble stanset av en hundepatrulje på vei vekk fra åstedet, opplyser politiet.