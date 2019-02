Lærer tiltalt for seksuelle overgrep mot elever i Troms

NTB Innenriks

I tiltalen anses det som særdeles skjerpende at overgrepene skal ha skjedd over lang tid og at læreren misbrukte sin stilling, skriver NRK Troms.

Mannen ble i 2016 frikjent for lignende overgrep mot en medelev til de to barna som nå er fornærmede. Den gang ble mannen først dømt, før han deretter ble frikjent i Hålogaland lagmannsrett. To måneder etter han ble frikjent, opprettet imidlertid politiet en ny sak og etterforskning av mannen, etter at de mottok ny informasjon i saken.

– Min klient stiller seg like uforstående denne gangen som sist han ble anklaget for å ha forbrutt seg mot norsk lov, sier mannens advokat Oddvar Villy Eriksen.

Det var politiet selv som kalte inn elevene, som nå er fornærmede i saken, til avhør.

– Vi fikk informasjon som gjorde at vi opprettet en ny sak. I den forbindelse ble elevene innkalt til tilrettelagt avhør. Så det er verken foreldrene eller barna selv som har kontaktet politiet, sier politiadvokat Marie Lygre.

Mannen er i tillegg tiltalt for å ha oppsøkt nettsider som viser seksuelle overgrep mot barn, og han skal også ha lagret hundrevis av bilder og minst ti filmer med lignende innhold på sin datamaskin.

Saken skal opp i Senja tingrett i slutten av mai, og det er satt av tre dager til rettssaken.

(©NTB)