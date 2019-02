Heving av fregatten Helge Ingstad kan starte torsdag

NTB Innenriks

– Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen da han redegjorde for havariet og redningsarbeidet i Stortinget tirsdag.

Bakke-Jensen sier ulykken ikke medførte alvorlige personskader takket være god kriseledelse, en godt trent besetning og «noe hell».

– Det kunne gått mye verre enn det gjorde, sa Bakke-Jensen til Stortinget.

Forsvarsministeren understreket at det er Statens havarikommisjon og politiet som nå har ansvar for å undersøke hva som skjedde.

Hevingsarbeidet har så langt kostet vel en halv milliard kroner, opplyste han. Han lovet å komme tilbake til Stortinget med kvalitetssikrede beregninger av kostnadene.

Reparere eller skrote?

Hvorvidt fartøyet skal repareres eller erstattes, kan først avgjøres når det er hevet og brakt til Haakonsvern. Ifølge forsvarsministeren er det uansett planlagt å redde og bevare materiell om bord i fregatten som kan gjenbrukes på de øvrige fregattene.

Fregatten kolliderte med et tankskip i Hjeltefjorden 8. november.

– Det kan være grunn til å frykte at skipet er tapt, sa Arbeiderpartiets Martin Kolberg i debatten etter redegjørelsen.

Han viste til at forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn mislyktes. Dermed sank fartøyet, og skadene ble enda større. Redningsarbeidet inngår ikke i havarikommisjonens gransking av ulykken, påpekte Kolberg. Arbeiderpartiet foreslår derfor en egen undersøkelse av hva som gikk galt under forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn.

Advarer mot å skjule kostnadene

Han opplyste at Arbeiderpartiet er villig til å drøfte med regjeringen hvordan tapet av fregatten skal dekkes.

– Etter vår oppfatning er det ikke riktig å finansiere slike tap på en måte som skjuler kostnadene. De må på bordet, sa Kolberg, og ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

Regjeringen åpner for å kjøpe en erstatning for den forliste fregatten til 4 milliarder kroner, uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet.

SVs Audun Lysbakken etterlyser imidlertid regjeringens evne til å prioritere. Han foreslår å droppe seks av kampflyene Norge har planer om å kjøpe, og i stedet bruke pengene på ekstra kostnader etter havariet.

(©NTB)