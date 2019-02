Forsvarsministeren lufter alternativer til ny fregatt

NTB Innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) redegjorde for fregatthavariet i Stortinget tirsdag. KNM Helge Ingstad kolliderte med et tankskip i Hjeltefjorden 8. november og sank delvis. Dermed mistet Forsvaret en kostbar og viktig ressurs.

– Det er veldig alvorlig, for vi har en sikkerhetssituasjon der vi seiler og flyr mer. Vi har høyere aktivitet nå enn på veldig mange år, sier forsvarsministeren til NTB.

De fire fregattene som Sjøforsvaret fortsatt har, brukes med dobbel besetning, og erstatter dermed noe av den operative evnen. Det store spørsmålet er hva som skal skje på sikt og hvordan man skal betale for det.

Først når fartøyet er berget og ankommet Haakonsvern, vil man få vite om det kan repareres eller om det må skrotes, ifølge forsvarsministeren.

Skisserte alternativer

Om den må kondemneres, er det ikke sikkert at det skal kjøpes en ny.

– Man må vurdere kostnadene ved å seile en annen type fregatt og de alternativene vi skisserer i dag, sier han til NTB.

Et av alternativene er å la kystkorvettene av Skjold-klassen få seile lenger enn til 2025, som er sluttdato i dag. Et annet er å kjøpe flere ubåter enn planlagt, eller øke antall maritime patruljefly. Men Bakke-Jensen vedgår at ingen av disse alternativene vil erstatte kapasiteten.

Spørsmålet om eventuelle nye innkjøp vil bli vurdert i forbindelse med den nye langtidsplanen for Forsvaret, som Stortinget får på bordet i 2020.

Uvanlig bokføring

Regjeringen har i regjeringsplattformen åpnet for å kjøpe en erstatningsfregatt, uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet. Det betyr i praksis å bruke mer oljepenger. Bakke-Jensen ville overfor journalister ikke svare på hva han synes om det.

Men Martin Kolberg (Ap) synes ikke det er riktig å finansiere slike tap på en måte som "skjuler" kostnadene. Han ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

SVs Audun Lysbakken foreslår å droppe seks av kampflyene Norge har planer om å kjøpe for å dekke kostnadene.

Vanskelig redningsarbeid

Både Statens havarikommisjon og Forsvaret er i gang med å granske årsaken til ulykken, det er også politiet. Kolberg mener det i tillegg trengs en uavhengig gransking av bergingsarbeidet.

Bakke-Jensen vedgår at dette har tatt lenger tid enn planlagt. Han opplyste blant annet at en av fortøyningene røk og falt ned på en lettbåt. Ingen ble skadd, men det kunne ha gått verre.

Det er uklart når hevingen og transporten av fregatten kan begynne. Bakke-Jensen opplyste til Stortinget at det kunne starte torsdag, men ifølge Forsvarsmateriell ligger ikke værutsiktene til rette.

Været bestemmer

– Dette er prognoser, det er avhengig av været. Jeg er fra Nord-Norge, båten ligger på Vestlandet, vi vet alt om været. Dere får ringe Bergen og høre hvordan værutsiktene er, sier han til NTB.

Det er også uklart hvor mye bergingsoperasjonen vil koste. Ifølge forsvarsministeren er den samlede kostnaden for heving og transport til Haakonsvern foreløpig beregnet å koste «vel en halv milliard kroner».

Etter det NTB får opplyst, er anslaget basert på at hevingen startet onsdag denne uken. Nå som operasjonen er ytterligere forsinket vil kostnadene bli høyere.

