Arbeiderpartiet vil granske bergingen av Helge Ingstad

NTB Innenriks

Det opplyste stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) i Stortinget tirsdag.

Forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn mislyktes, og fartøyet sank. Kolberg påpeker at redningsarbeidet ikke er dekket av havarikommisjonens gransking av ulykken. Arbeiderpartiet foreslår derfor en egen undersøkelse av hva som gikk galt under forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn.

– Det kan være grunn til å frykte at skipet er tapt, sa Kolberg.

Han opplyste at Arbeiderpartiet er villig til å drøfte med regjeringen hvordan tapet av fregatten skal erstattes, men tilføyde:

– Etter vår oppfatning er det ikke riktig å finansiere slike tap på en slik måte at det skjuler kostnadene. Kostnadene må komme på bordet, sa Kolberg, og ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

Regjeringen åpner i sin plattform for blant annet å kjøpe en erstatning for den forliste fregatten KNM Helge Ingstad til 4 milliarder – uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet.

(©NTB)