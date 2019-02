Budkampen om Oslo Børs fortsetter

NTB Innenriks

– Euronext står fast ved planen om å kjøpe Oslo Børs VPS og vil også fremover søke en konstruktiv og kontinuerlig dialog med aksjonærene i Oslo Børs VPS, selskapets styre og ledelse, og andre aktører som er del av det norske økonomiske system, opplyser Euronext i en pressemelding mandag morgen.

Selskapet la nylig inn et bud på 6,24 milliarder kroner for alle aksjene i det norske børsselskapet.

Det tilsvarer 145 kroner per aksje – sluttkursen for Oslo Børs VPS 17. desember

Potensiell budkrig

Forrige uke meldte imidlertid det amerikanske Nasdaqs nordiske datterselskap, Nasdaq Nordics, seg inn i kampen om å kjøpe Oslo Børs med et bud på 152 kroner per aksje. Det var sju kroner mer per aksje og totalt 300 millioner kroner over budet Euronext har kommet med.

I mandagens pressemelding heter det at Euronext nå vil vurdere muligheten for å justere sitt tilbud.

Dermed kan det gå mot en budkrig om kontrollen over Oslo Børs VPS.

– Nasdaq med best tilbud

Euronext kontrollerer imidlertid i øyeblikket over halvparten av aksjene på Oslo Børs VPS gjennom 5,3 prosent direkte eierandel og forhåndsaksept på 45,2 prosent av aksjene. Nasdaq har på sin side fått forhåndsaksept på 35,11 prosent av aksjene, inkludert de to største eierne DNB og KLP.

– Vi har foretatt en grundig evaluering og styret vårt har enstemmig konkludert med at Nasdaq har det beste tilbudet, sier konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS til nyhetsbyrået Reuters.

Avgjørelsen tas av Finansdepartementet etter råd fra Finanstilsynet senest fire måneder, pluss inntil tjue virkedager, etter at søknad om oppkjøp er levert.

