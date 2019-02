Aktor ber om tre års fengsel for moren i Valdres-saken

NTB Innenriks

Mandag holdt aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sin prosedyre.

– Hun har unndratt barnet fra helsehjelp gjennom en periode. Etter hvert som hun så at barnet ville få alvorlige skader og til slutt kunne dø, har hun fortsatt ikke tatt barnet til sykehus eller lege, sier aktoren til NTB etter prosedyren.

– Barns rettssikkerhet

– Det er viktig for barns rettssikkerhet at også foreldre tar sitt ansvar selv om det er en vanskelig situasjon. Her skulle hun ha gjort dette ganske tidlig, og da ville dette barnet ha vært reddet, fortsetter aktor.

I tingretten munnet prosedyren ut i en påstand om fire års fengsel, hvorav ett år var betinget.

– I realiteten er dette tilnærmet det samme, sier aktor Dymbe om påstanden.

Ankebehandlingen i Eidsivating lagmannsrett på Hamar er i sin tredje uke. Den avsluttes med forsvarernes prosedyrer tirsdag.

Avmagring

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på ei hytte i Valdres 31. desember 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Moren er tiltalt for grov mishandling.

Valdres tingrett – for anledningen satt på Gjøvik dømte moren til fengsel i tre år.

Hun har ikke erkjent straffskyld. Kvinnens forsvarere har hele tiden hevdet at hun aldri skulle ha vært tiltalt i saken. Tirsdag holder de sin avsluttende prosedyre, før saken tas opp til doms.