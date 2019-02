Ulstein: Uaktuelt å bruke bistand som pressmiddel for å sikre flere returavtaler

NTB Innenriks

– Det er slik at utviklingspolitikken aldri er slik at vi skal bruke den for å få noe tilbake. Det er ikke egeninteressene våre som skal styre når vi skal innrette den, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til TV 2 søndag.

I regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil: «Bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere.»

Ulstein sier han vil fremforhandle avtaler der det er mulig, men aldri kutte bistand for å få presset fram en avtale. Han understreker at det er KrF som styrer denne ministerposten.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim mener uttalelsene fra Ustein er en håpløs tilnærming til samarbeid.

– Man kan ikke benekte det man ikke liker. Man kan stå for egen politikk og fronte den, men å benekte en enighet i regjeringsplattform fordi man ikke liker det er håpløst, sier han.

– Han er jo fersk i gamet, så han må nok bli fortalt at alle punktene ikke er KrF-gjennomslag og at alt skal gjennomføres uansett, fortsetter Helgheim.

