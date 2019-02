Forsvarets største skip endelig klart for levering

NTB Innenriks

KNM Maud seilte fra Busan i Sør-Korea søndag, skriver Forsvarets forum.

Skipet skulle opprinnelig stå ferdig i 2016, men ble utsatt en rekke ganger på grunn av problemer ved det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Forsvaret overtok det fartøyet 18. november og skipet forventes å være operativt i begynnelsen av 2020.

– Besetningen skal først trenes for kampoppdrag, og skipet skal utrustes for å være et fullverdig krigsfartøy. Det tar tid, sier kommandørkaptein Torill Herland til NTB.

KNM Maud er 183 meter langt og 25,9 meter bredt og skal støtte alle Sjøforsvarets fartøyer. Skipet har blant annet en egen helikopterhangar med plass til to NH-90-helikoptre, og kan frakte 400 tonn på dekk.

I tillegg inneholder fartøyet tre store lasterom som er spesielt godt egnet for våpen, ammunisjon og missiler.

Skipet seiler nå over Stillehavet mot San Diego, en reise som er ventet å ta 17 dager. Dette er første gang et norsk marinefartøy har seilt over Stillehavet.

KNM Maud skal ligge til kai i San Diego en uke hvor det skal fylles med last som skal til Norge. Fartøyet setter deretter kursen hjemover, gjennom Panamakanalen og Atlanterhavet, og er ventet å ankomme Bergen i slutten av mars.

