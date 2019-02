NTB Innenriks

– Vi fikk melding klokken 15.10 om at en person var blitt tatt av et snøskred. Personen var en del av et følge, og de forsøker å finne vedkommende, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

Nødetatene er på vei til stedet. Personen som ble tatt av skredet kjørte snøscooter.

– Vi er avhengige av helikopter og snøscooter for å komme fram, sier Repstad.

Skredet skal ha gått i Signesdalen, nord for det private jaktslottet Lordehytta, skriver Fædrelandsvennen.

