Kvinne siktet for drapsforsøk avhøres tidligst mandag

Den siktede kvinnen i slutten av 30-årene blir derfor avhørt tidligst på mandag, opplyser kvinnens forsvarer, advokat Ellen Eikeseth Mjøs, til NRK.

Kvinnen ble fredag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun ivaretas av helsevesenet og har så langt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Hun møtte ikke i fredagens fengslingsmøte i Bergen tingrett.

Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd og vil lørdag avhøre vitner og gjøre andre undersøkelser, opplyser politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt til kanalen.

Politiet har opplyst at de vil be om en judisiell undersøkelse av siktede for å få avklart om hun er strafferettslig tilregnelig. Hendelsen skal ha skjedd i familiens leilighet i Bergen kommune tidligere denne uken, skriver Bergensavisen. Avisen får opplyst at barna skal ha blitt utsatt for så grov vold at handlingene er å anse som drapsforsøk.

– Det er en alvorlig og depressiv sak. Barna har det bra etter forholdene og blir ivaretatt, sa barnas bistandsadvokat Kjetil Johannes Ottesen til NTB fredag.

Politiet jobbet fredag med sikring og gjennomgang av kriminaltekniske og elektroniske spor og avhør av personer rundt familien.

